Đoàn quân nhân của Nga đến Hà Nội, chuẩn bị tham gia diễu binh 2/9

Các thành viên đoàn nhanh chóng được cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, các cơ quan, đơn vị liên quan hỗ trợ hoàn tất thủ tục nhập cảnh. Sau lễ đón, đoàn đã di chuyển về địa điểm ăn nghỉ theo kế hoạch, sẵn sàng tham gia các hoạt động sắp tới.

Trong dịp kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (tháng 4/2025), nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Quốc phòng các nước Trung Quốc, Lào, Campuchia đã cử quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành.

Theo kế hoạch, vào 20h ngày 21/8, và 20h ngày 24/8, sẽ diễn ra hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh ở Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành.

Sau đó sẽ có thêm hai buổi sơ duyệt, tổng duyệt trước khi diễu binh, diễu hành chính thức vào sáng 2/9.