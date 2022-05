Doãn Hải My: Chuyển hướng style sexy quyến rũ sau khi "âm thầm" hẹn hò cùng Văn Hậu

Tuy sở hữu chiều cao khiêm tốn hơn so với các thí sinh của Hoa hậu Việt Nam 2020, nhưng bù lại nhan sắc cùng vóc dáng của Doãn Hải My đều đẹp không tỳ vết. Công chúng luôn dành lời khen cho vóc dáng nuột nà lẫn gương mặt đẹp như nàng thơ của cô.

Nhưng phải công nhận từ sau khi úp mở công khai tình cảm với chàng tuyển thủ điển trai Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My cũng có sự thay đổi, cô ăn mặc có phần táo bạo và gợi cảm hơn.

Vóc dáng cân đối cùng ba vòng nóng bỏng, đặc biệt là vòng eo 55 cm của Doãn Hải My chính là niềm ước ao của phái đẹp. Nếu như trước đây Doãn Hải My kín đáo nhẹ nhàng bao nhiêu thì nay cô nàng lột xác quyến rũ, gợi cảm bấy nhiêu. Những lần Doãn Hải My khoe dáng đều khiến công chúng mãn nhãn vô cùng.

Đặc biệt là vòng eo 55cm nhỏ đến khó tin của Doãn Hải My, chính nhờ vòng eo hoàn hảo này mà cô nàng có thể cân mọi kiểu trang phục khoe dáng từ váy áo điệu đà đến crop top cá tính sang chảnh. Nhan sắc cùng phong cách của Doãn Hải My chỉ nhìn thôi cũng khiến netizen phải "gục ngã".

Dù chưa một làn chính thức thừa nhận chuyện tình cảm, nhưng công chúng vẫn luôn mong chờ một ngày Doãn Hải My khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy sánh bước cùng Văn Hậu viết tiếp chuyện tình đẹp như mơ này.

Theo Phụ nữ Việt Nam