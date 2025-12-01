Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền tưởng niệm các Vua Hùng

12/10/2025 09:40

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền tưởng niệm các Vua Hùng, đồng thời khảo sát nhiều công trình kinh tế - xã hội.

Sáng 12-10, đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM đã dâng hương Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Dẫn đầu đoàn là Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, cùng các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Một số hình ảnh, clip tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng:

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 1.
Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 2.
Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM đến dâng hương Đền tưởng niệm các Vua Hùng
Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 3.
Lãnh đạo TP HCM dâng hương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng
Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 4.
Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang dâng hương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng
Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền tưởng niệm các Vua Hùng - Ảnh 5.
Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dâng hương tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng

