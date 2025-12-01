Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM dâng hương Đền tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 12-10, đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ TP HCM đã dâng hương Đền tưởng niệm các Vua Hùng. Dẫn đầu đoàn là Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, cùng các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Một số hình ảnh, clip tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng: