Đoàn cấp cao của Trung Quốc, Nga, Cuba... sẽ dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9

Chiều 22-8, tại Họp báo trong nước và quốc tế về Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và họp báo tuyên truyền Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về khách quốc tế đến Việt Nam dự Lễ kỷ niệm.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Văn Duẩn

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, Bộ Ngoại giao đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền mời khách quốc tế tham dự. Đến thời điểm hiện tại có 6 đoàn cấp cao, gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia, Cuba, Belarus sẽ đến dự Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Trong đó, một số đoàn sẽ tiến hành các hoạt động song phương.



Cùng với đó, đã có sự khẳng định của hơn 20 đoàn chính đảng, 8 đoàn Bộ Quốc phòng của các nước xác nhận tham dự Lễ kỷ niệm của Việt Nam. Cũng theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Bộ Ngoại giao sẽ mời một số phóng viên quốc tế đến dự, tác nghiệp về lễ kỷ niệm cũng như các hoạt động liên quan đến đại lễ.