Đoán bệnh qua màu khói ống xả ô tô, dấu hiệu nào cần phải dừng xe khẩn cấp?

Ống xả ô tô có thể tiết lộ nhiều vấn đề tiềm ẩn bên trong động cơ thông qua màu sắc của khói thải. Nhiều tài xế vì thiếu kinh nghiệm đã bỏ qua những cảnh báo này, để rồi phải đối mặt với những hư hại nghiêm trọng và hóa đơn sửa chữa khổng lồ.

Việc hiểu rõ ý nghĩa từng màu khói không chỉ giúp chủ xe kịp thời phát hiện sự cố, mà còn góp phần bảo vệ tuổi thọ động cơ cũng như an toàn khi vận hành.

Khói trắng: Phân biệt tình huống vô hại và nguy hiểm

Khói trắng thường xuất hiện ngay sau khi khởi động vào buổi sáng, nhất là khi trời lạnh. Đây chỉ là hơi nước ngưng tụ trong ống xả và hoàn toàn vô hại, sẽ biến mất sau vài phút khi máy nóng.