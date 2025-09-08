Đoàn ballet đương đại Eifman Ballet của Nga lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn

Chiều 9-8, Ban tổ chức (BTC) đưa đoàn ballet đương đại Eifman Ballet về Việt Nam đã tổ chức họp báo nhằm thông tin về việc tổ chức các đêm biểu diễn tại Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên đoàn ballet đương đại Eifman Ballet đến từ St. Petersburg, Nga đặt chân đến dải đất hình chữ S.

Ông Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc dàn nhạc giao hưởng Sài Gòn, đại diện đơn vị tổ chức bày tỏ niềm tự hào khi đem tour diễn của đoàn ballet đương đại Eifman Ballet về Việt Nam.