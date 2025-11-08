Độ xe Hyundai quá đà, chủ xe nhận án phạt nặng chưa từng thấy

Theo video đăng trên trang Facebook Jammu Tribune, cảnh sát dừng chiếc Hyundai i20 màu trắng trên đường. Trong quá trình kiểm tra, một sĩ quan chỉ ra hàng loạt thay đổi trái luật: cản trước gắn thêm tấm khuếch tán (diffuser) nhô ra, ốp sườn (side skirt), mâm bánh xe lồi ra ngoài hốc, cánh gió sau cỡ lớn, và phần nắp ca-pô, nóc, cốp sau được dán decal đen bóng.

Cảnh sát khẳng định những thay đổi này vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông, đặc biệt là việc thay đổi màu sơn ngoại thất mà không đăng ký lại. Chủ xe giải thích không biết luật và sẵn sàng gỡ bỏ decal ngay, nhưng vẫn bị yêu cầu cung cấp thông tin về nơi thực hiện độ xe.

Hiện chính quyền Jammu đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn việc buôn bán, trưng bày phụ kiện ô tô có thể dùng để độ xe trái phép. Lệnh này áp dụng ngay lập tức trên toàn địa bàn huyện, căn cứ Điều 52 Luật Giao thông Ấn Độ, nhằm ngăn chặn tình trạng thay đổi thông số kỹ thuật so với thiết kế của nhà sản xuất.

Bảo Ngọc (theo Cartoq)