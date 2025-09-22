Đổ trụ cổng trường học ở Lào Cai, 2 anh em ruột tử vong thương tâm

Vụ việc thương tâm xảy ra tại trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười, xã Sơn Lương (Lào Cai) khi một bên trụ cổng bị đổ khiến 2 cháu nhỏ tử vong.

Theo thông tin từ UBND xã Sơn Lương, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h20 ngày 19/9. Thời điểm trên, 2 anh em ruột B.P.L (8 tuổi) và B.P.T (5 tuổi) trú tại thôn Nậm Mười đến chơi ở khu vực cổng trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười.

Tại đây, 2 cháu đã trèo lên đu vào cổng sắt, bất ngờ một bên trụ cổng bị đổ đè lên người cả hai khiến một cháu tử vong tại chỗ, một cháu được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

cong truong nam muoi.jpg
Cổng trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: V. Đức

Ngay sau khi sự việc xảy ra, xã Sơn Lương đã khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân theo phong tục địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình và trao 50 triệu đồng hỗ trợ chi phí mai táng.

Nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

