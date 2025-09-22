Đổ trụ cổng trường học ở Lào Cai, 2 anh em ruột tử vong thương tâm

Ngay sau khi sự việc xảy ra, xã Sơn Lương đã khẩn trương hỗ trợ, giúp đỡ gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân theo phong tục địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình và trao 50 triệu đồng hỗ trợ chi phí mai táng.

Nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được lực lượng chức năng xác minh, điều tra làm rõ.