Đổ thứ nước này vào giặt, khăn tắm hết sạch mùi hôi mà không hề tốn kém

2. Nước nóng

Nếu bạn thường sử dụng quần áo được giặt bằng nước lạnh, bạn có thể thử dùng nước nóng khi giặt khăn tắm. Vì nước nóng làm giảm vi khuẩn cũng như nấm mốc và khử trùng tốt hơn nước lạnh. Nó cũng có thể giúp phân hủy các chất phụ gia giặt tẩy tốt hơn nên sẽ ngăn ngừa sự tích lũy cặn bẩn. Hãy nhớ rằng không phải lúc nào khăn cũng cần được làm sạch bằng chất tẩy rửa.

3. Hàn the

Thêm hàn the vào khăn tắm của bạn có thể khắc phục được sự cố khăn bốc mùi. Hàn the hoạt động như một chất tăng cường cho chất tẩy rửa, vừa giúp khử trùng, khử mùi lại vừa giúp loại bỏ vết bẩn rất tốt. Bạn chỉ cần cho 1/2 chén hàn the vào máy giặt với cách giặt bình thường hoặc bạn có thể sử dụng hàn the trong nước nóng và ngâm bất cứ thứ gì bạn muốn để làm sạch.

4. Baking soda

Baking soda có tính kiềm- Điều này làm cho nó trở thành một trong những giải pháp phổ biến nhất để loại bỏ tất cả các loại vấn đề về mùi. Nó cũng tạo thêm sự mềm mại cho vải. Chỉ cần cho thêm 1/2 cốc baking soda vào đồ giặt thông thường của bạn là có thể khử bỏ mùi hôi trên quần áo, khăn tắm hiệu quả.