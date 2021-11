Đỗ Thị Hà và Kim Duyên cùng mang 1 chiếc váy đi thi quốc tế?

Thời điểm cuối năm, fan sắc đẹp Việt cảm thấy rất háo hức với các cuộc thi nhan sắc thế giới sắp diễn ra trong đó có Miss World và Miss Universe đều diễn ra vào tháng 12/2021.

Trong khi 2 người đẹp Việt là Đỗ Thị Hà và Kim Duyên có những sự chuẩn bị cuối cùng trước khi lên đường đi "chinh chiến" thì có một màn đụng hàng hết sức thú vị.