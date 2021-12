Đỗ Thị Hà tiếp xúc nhiều F0, khóc khi hoãn chung kết Miss World

"Thật sự thi quốc tế áp lực lắm mọi người ạ! Có hôm do đọc một số thông tin trên mạng, khiến mình suy nghĩ nhiều nhưng không thể nói vì còn phải tiếp tục hành trình đầy cao đẹp này. Mình dặn lòng, phải mạnh mẽ, phải vượt qua! Mọi thứ mình đã vượt qua, khó khăn do dịch bệnh, thử thách trong cuộc thi, áp lực…", cô nói.

"Phải nói như nào nhỉ…. lúc đó mình chỉ thủng thẳng đi về phòng đặt ly sữa đang cầm trên tay xuống và mở lướt lại từng ảnh từ hồi bắt đầu chuẩn bị cuộc thi, cho đến những tấm hình những ngày gần đây…. Có một chút hụt hẫng… Nhưng chúng mình không khóc nữa rồi, vì chúng mình hiểu đây là việc nên làm để bảo vệ sức khoẻ mọi người", Đỗ Thị Hà chia sẻ.

Cũng theo Đỗ Thị Hà cũng, Chủ tịch Miss World cùng đương kim Hoa hậu thế giới cũng đã dương tính với Covid-19. Ngày 16/12, thêm nhiều thí sinh dự thi cũng trở thành F0. Đại diện Việt Nam khá lo lắng vì hai ngày qua cô tiếp xúc khá gần với đại diện đến từ Bahamas - người mới trở thành F0.

"Tôi tiếp xúc rất gần, hay trêu đùa ôm hôn vô bạn F0 nên giờ cũng khá lo lắng. Sáng nay tôi đã test và đang chờ kết quả", Đỗ Thị Hà cho biết.

Sau khi có quyết định hoãn thi chính thức, một số thí sinh đã về nước. Đỗ Thị Hà sẽ bay qua Mỹ trước khi về Việt Nam. Dự định 2 tuần nữa cô sẽ về Việt Nam.

Tình Lê