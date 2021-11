Đỗ Thị Hà ngày lịch sử: 'Mong chờ chiến thắng Miss World'

Hoa hậu Việt Nam 2020 nói: "Bây giờ Hà sắp phải bay. Hiện tại Hà có rất nhiều cảm xúc, nhưng điều Hà muốn nói nhất là lời cảm ơn. Cảm ơn bố mẹ, gia đình, các anh chị em, các anh chị trong ê-kíp đã luôn đồng hành, ở bên Hà cả lúc khó khăn nhất, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị cho Miss World 2021.

Hà sẽ cố gắng sử dụng hết tất cả sức lực cũng như năng lực của mình để chinh phục được kết quả cao nhất".