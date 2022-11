Đỗ Thị Hà gây tranh cãi vì mặc jumpsuit ống loe lên thảm đỏ

Thay vì đầm dạ hội, đương kim Hoa hậu Việt Nam 2020 chọn bộ jumpsuit với phần trên vẫn giống như các đầm dạ hội cô thường mặc nhưng bên dưới lại là quần ống loe màu nude đính kim sa.

Trang phục của mỹ nhân Thanh Hóa khiến dân mạng chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều. Bên thì cho rằng Đỗ Thị Hà nên mặc đầm dạ hội chỉn chu như mọi khi. Bên lại cho rằng sự "đổi gió" của nàng hậu Gen Z mang đến một luồng gió mới thật sự cá tính.