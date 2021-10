Đỗ Thị Hà catwalk thế này khó intop Miss World 2021?

Your browser does not support the video tag.

Clip Đỗ Thị Hà catwalk khiến dân mạng tranh cãi.



Đỗ Thị Hà từng vào top 5 giải thưởng Người đẹp Thời trang. Nhưng phần thi này thuộc khuôn khổ Hoa hậu Việt Nam - nơi hầu hết thí sinh đều chưa có kinh nghiệm catwalk. Và đến thời điểm hiện tại, cô mới chỉ cải thiện phần nào kỹ năng này.