Đỗ Nhật Hoàng - Cường phim 'Mưa đỏ': Từ vũ công điển trai đến nam diễn viên chuyên nghiệp

Đỗ Nhật Hoàng hóa thân vào vai chiến sĩ Cường trong "Mưa đỏ" thành công ra sao?

Trong "Mưa đỏ", Đỗ Nhật Hoàng vào vai Cường, một thanh niên trí thức mang trong mình nhiều trăn trở và lý tưởng. Ngay từ những giây đầu của teaser trailer được công bố trước đó, Cường đã được khán giả nhận xét chính là gương mặt đại diện cho lớp thanh niên trẻ yêu nước, dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng "gác bút nghiên" lên đường ra trận.

Đỗ Nhật Hoàng trong cảnh quay chia tay mẹ ở ga tàu trong phim "Mưa đỏ".

Trước "Mưa đỏ", Đỗ Nhật Hoàng từng có vai diễn đầu tay ấn tượng với vai Phúc trong phim điện ảnh chuyển thể "Ngày xưa có một chuyện tình". Đến với "Mưa đỏ", đây hứa hẹn sẽ là một trong những vai diễn đáng nhớ và mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của Đỗ Nhật Hoàng.

Nói về quãng thời đóng phim, Đỗ Nhật Hoàng kể với báo chí, anh có 81 ngày ghi hình ở Quảng Trị với những trải nghiệm nghề nghiệp quý giá. "Có thể nói, đây là những khoảnh khắc ghi dấu trong tôi tình yêu với dòng phim cách mạng. Ngay từ những ngày đầu tiên nhận được lời mời tham gia Mưa đỏ, tôi đã đồng ý ngay. Bởi tôi biết đây không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là cơ hội để góp phần kể lại một câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc. Điều đó khiến tôi tự hào và ý thức được trách nhiệm của mình với từng cảnh quay, từng biểu cảm. Tôi thấy mình trưởng thành hơn sau hành trình với phim", Đỗ Nhật Hoàng kể.