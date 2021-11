Đọ nhan sắc 3 tân binh tiềm năng đang rục rịch chuẩn bị debut: Girlgroup của JYP, Starship hay 'Girls Planet 999' sẽ khiến Knet 'sốc visual' hơn cả?

Kang Yeseo (2005, Hàn Quốc) - Hạng 6 chung cuộc "Girls Planet 999"

Cựu thành viên Busters

JYPn (tên tạm thời) - JYP Entetainment

Ngày ra mắt: Tháng 2 năm 2022 (dự kiến)

7 thành viên (dự kiến, hiện đã công bố 6 thành viên và tất cả đều là người Hàn)

Haewon (2003, Hàn Quốc)

Sullyoon (2004, Hàn Quốc)

Jinni (2004, Hàn Quốc)

BAE (2004, Hàn Quốc)

Jiwoo (2005, Hàn Quốc)

Kyujin (2006, Hàn Quốc)

Có thể thấy cả I'VE, Kep1ervà JYPnđều có những thế mạnh riêng và sở hữu trong đội hình những thành viên thực sự hợp gu khán giả Hàn Quốc. Tuy nhiên khi so sánh với 2 nhóm còn lại, số đông cộng đồng mạng xứ kim chi vẫn phải thừa nhận rằng nhóm nữ mới của JYP sở hữu ngoại hình nổi bật đồng đều hơn hẳn khi tất cả các thành viên (được công bố cho đến thời điểm này) đều xinh đẹp và không có ai bị xem là "lỗ hổng ngoại hình". Điều này khiến netizen Hàn tin rằng JYPnsẽ thành công tiếp nối truyền thống của các nhóm nhạc đàn chị cùng công ty từ Wonder Girls, Miss A, TWICE cho đến ITZY hay NiZiU để một lần nữa giúp JYP Entertainment củng cố danh hiệu "lò luyện girlgroup" trong làng nhạc Hàn Quốc.