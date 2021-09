Đỗ Mỹ Linh nói 'chỉ đùa' về clip 'hất tay', Đỗ Thị Hà phản ứng sao?

Giữa ồn ào "miss hất tay", Hoa hậu Việt Nam 2016 đã lên tiếng giải thích qua dòng trạng thái dài trên story.

Đỗ Mỹ Linh cho hay, khoảnh khắc đó thực tế là "chị em đùa nhau". Sau đó ai cũng cười tươi như thế, không có chuyện thái độ chảnh chọe hay "bằng mặt nhưng không bằng lòng" như đồn đoán.