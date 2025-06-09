Độ Mixi hút shisha và văng tục, chương trình 'Sao nhập ngũ' nên cắt sóng?

Tranh cãi sử dụng chất cấm

Những ngày qua, mạng xã hội xuất hiện clip streamer Độ Mixi hút shisha cùng bạn bè.

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết 173/2024/QH15 chính thức cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha và bóng cười, có hiệu lực từ ngày 1/1.

Cụ thể, Quốc hội thống cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội; giao Chính phủ tổ chức thực hiện cụ thể.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đối với thanh niên, thiếu niên về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người.

Vì vậy, việc Độ Mixi bị phát hiện sử dụng shisha gây tranh cãi lớn.

Tối 4/9, anh livestream phản hồi chính thức về vụ việc. Cách đây không lâu, anh, cầu thủ người Tây Ban Nha Gerard Pique cùng một số người bạn tụ tập uống bia ở Hà Nội. Sau khi ngà ngà say, họ vào một bar, gọi và sử dụng shisha.