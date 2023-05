Đỏ mắt tìm nhà thuê giá dưới 10 triệu đồng/tháng ở TPHCM

Một số quận khác lân cận Bình Thạnh như quận 3, quận 2... cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Tại chung cư Bộ Công an (quận 2), giá thuê đã lên mức 11-12 triệu đồng/tháng, cao hơn so với mức cũ là 9-10 triệu đồng/tháng. Chung cư 120 căn khu vực An Phú - An Khánh (quận 2) cũng rao giá thuê lên 8-9 triệu đồng/tháng, nhích hơn khoảng 1 triệu đồng/tháng so với trước đây.

Còn tại một số quận khác xa khu vực trung tâm TPHCM, giá thuê đã tăng nhưng có vẻ đang chững lại. Anh Ngọc, chuyên thuê căn hộ rồi cho thuê lại tại khu vực Tân Bình nói giá có lên từ đầu năm đến nay nhưng hiện giờ ổn định. Một số khách thuê trả nhà, chuyển tới những nơi ở có giá thấp hơn vì thu nhập giảm sút; một số khách về quê nên không thuê. Anh có khoảng chục căn hộ cho thuê và giờ đang trống 2 căn.