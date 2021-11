Đỗ Hùng Dũng trở lại tuyển Việt Nam, sẵn sàng đấu AFF Cup

Sau buổi đấu tập nội bộ ngày 26/11, tuyển Việt Nam được xả trại, và tập trở lại vào ngày 28/11 tại Vũng Tàu.

Video hành trình vô địch AFF Cup 2018 của tuyển Việt Nam:

Your browser does not support the video tag.

Huy Phong