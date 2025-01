Đổ giấm vào lòng bàn tay xoa đều để nhận lợi ích bất ngờ

Giấm, một loại gia vị quen thuộc trong nhà bếp, không chỉ làm tăng hương vị cho món ăn mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ. 1. Khử mùi hôi hiệu quả

Sau khi chế biến các loại thực phẩm có mùi tanh như cá, hải sản hay các loại gia vị như hành, tỏi, mùi hôi thường bám dai dẳng trên tay dù đã rửa bằng xà phòng. Giấm có tính axit, giúp trung hòa mùi hôi, mang lại cảm giác sạch sẽ, thơm tho cho đôi tay. Chỉ cần đổ một ít giấm vào lòng bàn tay, xoa đều trong vài phút rồi rửa lại bằng nước sạch, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt.

Chỉ cần đổ một ít giấm vào lòng bàn tay, xoa đều trong vài phút rồi rửa lại bằng nước sạch, bạn sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. 2. Giảm cảm giác nóng rát do ớt

Ớt chứa capsaicin, một hợp chất gây cảm giác nóng rát khi tiếp xúc với da. Capsaicin không tan trong nước nhưng lại bị trung hòa bởi axit axetic có trong giấm. Vì vậy, khi bị bỏng rát do ớt, bạn có thể đổ giấm vào lòng bàn tay, xoa đều lên vùng da bị ảnh hưởng để giảm bớt cảm giác khó chịu. 3. Cải thiện tình trạng nấm da tay

Giấm có đặc tính kháng khuẩn và kháng nấm tự nhiên. Xoa giấm lên tay thường xuyên có thể giúp ức chế sự phát triển của nấm, giảm ngứa ngáy, khó chịu do nấm da tay gây ra. Tuy nhiên, nếu tình trạng nấm nặng, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được điều trị bằng thuốc đặc trị. 4. Giảm đau nhức xương khớp

Xoa giấm lên vùng khớp bị đau nhức có thể giúp giảm đau, kháng viêm hiệu quả. Giấm kích thích lưu thông máu, làm ấm vùng bị đau, từ đó giảm bớt các triệu chứng khó chịu. Đây là phương pháp dân gian được nhiều người áp dụng và cho hiệu quả tích cực. 5. Thư giãn tinh thần, giảm căng thẳng

Mùi hương dịu nhẹ của giấm có tác dụng an thần, thư giãn tinh thần. Xoa giấm vào lòng bàn tay kết hợp với massage nhẹ nhàng có thể giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tâm trạng. Đổ giấm vào lòng bàn tay xoa đều là một phương pháp đơn giản, dễ thực hiện mang lại nhiều lợi ích sức khỏe bất ngờ. 6. Một số lưu ý khi sử dụng giấm

Nên sử dụng giấm táo hoặc giấm trắng để xoa lên da. Không nên sử dụng giấm nguyên chất, có thể pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:1. Tránh xoa giấm lên vùng da bị trầy xước, vết thương hở. Nếu có bất kỳ dấu hiệu kích ứng nào, nên ngừng sử dụng và rửa sạch da bằng nước. Lưu ý: Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế cho lời khuyên y tế chuyên nghiệp. Theo Đời Sống Pháp Luật