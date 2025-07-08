DN xuất khẩu ùn ùn nhưng lại khó bán ở siêu thị trong nước

Ngoài ra, các thị trường châu Á như Thái Lan, Singapore, Philippines cũng là mục tiêu của doanh nghiệp Việt. Thêm vào đó, các doanh nghiệp cũng phấn đấu nâng thị phần tại Trung Đông. Bất chấp sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ cạnh tranh như Ấn Độ, Ecuador, Thái Lan, Philippines, Việt Nam vẫn nổi lên là nơi cung cấp hàng chế biến giá trị gia tăng cao cấp nhất cho thị trường nước ngoài.

Còn theo Phó Tổng thư ký VASEP, để tránh rủi ro, các doanh nghiệp đang có chiến lược đa dạng hoá thị trường tại Nam Mỹ. Cụ thể, doanh nghiệp tận dụng việc Brazil đã ký kết với Việt Nam, mở cửa cho mặt hàng tôm và cá tra. Ngoài ra, Columbia và Peru cũng là thị trường nhiều tiềm năng.

Nói về thị trường trong nước, bà Lan cho hay, một số doanh nghiệp xuất khẩu lại chưa mặn mà với nội địa do các sản phẩm bày bán chưa được người tiêu dùng thực sự quan tâm. Bởi, người tiêu dùng đang có quan niệm: Hàng xuất khẩu là hàng bị trả về mới bán vào siêu thị.

“Nhận định đó là không đúng. Các sản phẩm của doanh nghiệp xuất khẩu đi EU và Mỹ hầu như hết hàng. Không có chuyện bị trả về mới đem bán vào siêu thị”, bà khẳng định.

Đại diện VASEP đánh giá thị trường trong nước đang hết sức tiềm năng do có sự dịch chuyển nhu cầu tiêu dùng. Thói quen tiêu dùng chuyển từ sản phẩm tươi sống truyền thống sang các sản phẩm đông lạnh, chế biến hiện đại, đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và tiện lợi trong chế biến. Cùng với đó là sự xuất hiện của tầng lớp trung lưu.

“Đây là thời điểm hàng thuỷ sản xuất khẩu Âu - Mỹ quay về phục vụ nội địa. Để đáp ứng cho chiến lược dịch chuyển này, VASEP sẽ sớm thành lập CLB để kết nối quá trình tiêu thụ nội địa giữa doanh nghiệp với hệ thống siêu thị trong nước”, bà Lan nói.