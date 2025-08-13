DN Việt ‘rót’ 2,9 tỷ USD gom mua hạt điều, hàng Campuchia áp đảo

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản trong 7 tháng năm nay ước đạt 28,16 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Theo đó, thức ăn gia súc và nguyên liệu, hạt điều, ngô, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, rau quả là 6 mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao nhất của ngành nông nghiệp, chiếm 43,2% giá trị nhập khẩu của ngành trong 7 tháng qua.

Đáng chú ý, trong 7 tháng vừa qua, doanh nghiệp Việt đã “rót” 2,93 tỷ USD để gom mua gần 1,9 triệu tấn hạt điều thô từ các quốc gia trên thế giới. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng điều thô nhập khẩu chỉ tăng nhẹ 6,2%, nhưng giá trị tăng mạnh 36,1%.