DN tiết lộ chi phí nuôi heo hơi, thịt heo có loại vọt lên 280.000 đồng/kg

Tương tự, lãnh đạo Tập đoàn Dabaco từng tiết lộ giá thành sản xuất chỉ ở mức 48.000-51.000 đồng/kg thịt heo hơi. Do đó, Dabaco tự tin lợi nhuận đạt được của doanh nghiệp sẽ ở mức cao.

Trong báo cáo tài chính năm 2024, Dabaco ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 769 tỷ, tăng gần 3.000% so với cùng kỳ, tức gấp khoảng 30 lần. Còn năm nay, "ông lớn" này đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 1.108 tỷ đồng, tăng 29,3% so với ước tính thực hiện trong năm 2024 và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.007 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Thịt heo đắt đỏ, có loại vọt lên 280.000 đồng/kg

Trong bối cảnh các doanh nghiệp đua nhau báo lãi đậm, người tiêu dùng lại phải “thắt lưng buộc bụng” vì giá thịt heo ở chợ tăng ào ào, vọt lên mức cao ngất ngưởng.

Tại các chợ dân sinh ở Hà Nội, một số mặt hàng thịt heo đã được điều chỉnh giá tăng thêm từ 20.000-40.000 đồng/kg tùy loại dù mặt hàng này trong tình trạng khá ế ẩm.

Cụ thể, giá thịt ba chỉ dao động từ 150.000–180.000 đồng/kg; thịt sấn vai, chân giò, mông sấn từ 140.000–150.000 đồng/kg; sườn thăn, sườn non dao động trong khoảng 200.000-220.000 đồng/kg...