Djokovic vượt khó vào tứ kết Thượng Hải Masters

Novak Djokovic bước vào vòng 4 giải Thượng Hải Masters 2025 với đối thủ Jaume Munar. Tay vợt kỳ cựu người Serbia khởi đầu thuận lợi, tận dụng sai lầm giao bóng của Munar ở game 4 để giành break.

Dù đối thủ cứu được ba cơ hội, Djokovic vẫn thành công với một pha xử lý đẳng cấp. Tuy nhiên, ngay sau đó Nole gặp chấn thương và phải nhờ đến chăm sóc y tế. Dù di chuyển hạn chế, anh vẫn giữ được thế trận, kết thúc set 1 với tỷ số 6-3.