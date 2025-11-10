Djokovic thua sốc tay vợt nằm ngoài top 200 ATP

Sang set 2, Nole cố gắng trở lại sau khi được tiêm thuốc giảm đau. Anh kiên trì kéo dài các pha bóng và tìm cơ hội giành lại thế trận. Tuy nhiên, sự lì lợm và phong độ ổn định của Vacherot đã khiến mọi nỗ lực của tay vợt Serbia trở nên vô vọng.

Game thứ 9 chứng kiến cú "ra đòn" quyết định khi tay vợt hạng 204 ATP giành break quan trọng, qua đó thắng 6-4 và khép lại trận đấu sau gần 1 tiếng 40 phút.

Vacherot trở thành tay vợt có thứ hạng thấp thứ hai góp mặt ở bán kết một giải Masters 1000 - Ảnh: US Open

Với chiến thắng 6-3, 6-4, Valentin Vacherot ghi dấu mốc lịch sử khi lần đầu tiên góp mặt trong trận chung kết một giải Masters, nơi anh sẽ chạm trán người thắng ở cặp bán kết giữa Daniil Medvedev và Arthur Rinderknech.