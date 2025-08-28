Djokovic thoát hiểm, cân bằng kỷ lục của Federer

Thua sốc set 1 trước Zachary Svajda, Djokovic bừng tỉnh, thể hiện bản lĩnh để thắng ngược 3-1, tiến vào vòng 3 US Open gặp Cameron Norrie.

Zachary Svajda nhập cuộc đầy tự tin khi đối đầu Novak Djokovic tại vòng 2 US Open 2025. Tay vợt trẻ người Mỹ gây bất ngờ lớn ngay set mở màn khi khiến Djokovic liên tục rơi vào thế bị động.

djokovic 1.jpg
Djokovic thắng ngược để vào vòng 3 - Ảnh: US Open

Dù phải cứu hai break-point ở game 6, Djokovic không thể bẻ giao bóng của đối thủ và bị kéo vào loạt tie-break. Trong màn đấu căng thẳng này, Svajda tận dụng tốt cơ hội để thắng 7-5, vươn lên dẫn trước 1-0.

Thất bại sớm khiến Djokovic bừng tỉnh. Ở set 2, anh thi đấu tập trung, kiểm soát tốt thế trận và giành break quan trọng ở game 6, trước khi thắng 6-3 để cân bằng tỷ số.

Bước sang set 3, kịch tính tiếp tục khi Svajda bất ngờ giành break ở game 4. Nhưng với bản lĩnh dày dạn, Djokovic nhanh chóng đòi lại thế trận, giành liên tiếp ba break để khép lại set này với tỷ số 6-3.

djokovic vs federer.jpg
Djokovic cân bằng kỷ lục 191 trận thắng trên mặt sân cứng của huyền thoại Federer - Ảnh: US Open

Set cuối cùng chứng kiến sự sụp đổ hoàn toàn của Svajda cả về thể lực lẫn tinh thần. Djokovic thi đấu thăng hoa, tận dụng triệt để cơ hội và giành thêm hai break, khép lại với chiến thắng 6-1.

Chung cuộc, Djokovic ngược dòng thắng 3-1 (6-7, 6-3, 6-3, 6-1), qua đó giành vé vào vòng 3 US Open 2025 gặp Cameron Norrie. Kết quả này giúp Nole cân bằng kỷ lục 191 trận thắng trên mặt sân cứng của huyền thoại Roger Federer.

