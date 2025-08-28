Djokovic thoát hiểm, cân bằng kỷ lục của Federer

Thất bại sớm khiến Djokovic bừng tỉnh. Ở set 2, anh thi đấu tập trung, kiểm soát tốt thế trận và giành break quan trọng ở game 6, trước khi thắng 6-3 để cân bằng tỷ số.

Bước sang set 3, kịch tính tiếp tục khi Svajda bất ngờ giành break ở game 4. Nhưng với bản lĩnh dày dạn, Djokovic nhanh chóng đòi lại thế trận, giành liên tiếp ba break để khép lại set này với tỷ số 6-3.