Djokovic tả tơi vẫn giành quyền vào tứ kết giải Thượng Hải Masters

Djokovic ăn mừng chiến thắng để có 11 lần lọt vào tứ kết giải Thượng Hải Masters. Ảnh: FBVN

Đây cũng là lần thứ 11 trong sự nghiệp, Nole giành quyền vào tứ kết giải Thượng Hải Masters.

Trong trận đấu kéo dài 2 giờ 40 phút, tay vợt người Serbia đã nhiều lần xin chăm sóc y tế vì vấn đề ở chân. Djokovic thường xuyên dùng khăn lạnh chườm đầu trong các thời điểm nghỉ giữa hiệp, khi độ ẩm vượt quá 82%. Thậm chí sau khi thua set hai, Djokovic nôn mửa ngay trên sân và gục xuống, trước khi được đội ngũ y tế hỗ trợ.