Djokovic hạ Taylor Fritz, gặp đối 'cứng' ở bán kết US Open

Thiên Bình| 03/09/2025 11:54

Djokovic vượt qua Fritz với tỷ số 3-1 sau trận đấu căng thẳng và hấp dẫn để ghi tên mình vào vòng bán kết US Open 2025 gặp đàn em Alcaraz.

Novak Djokovic chạm trán Taylor Fritz tại tứ kết US Open 2025 trong một trận đấu giàu kịch tính. Ngay set 1, tay vợt Serbia sớm bẻ game giao bóng của đối thủ ở game 2.

Fritz ngay lập tức có cơ hội đòi lại break nhưng bỏ lỡ, trước khi tiếp tục gây áp lực lớn ở game giao bóng quyết định của Djokovic. Sau 14 phút giằng co nghẹt thở, Nole vẫn đứng vững và khép lại set mở màn với tỷ số 6-3.

Djokovic 4.jpg
Djokovic đánh bại hạt giống số 4 Fritz - Ảnh: US Open

Bước sang set 2, Fritz tạo ra nhiều cơ hội nhưng đều không tận dụng được. Djokovic kiên cường bảo vệ game giao bóng, thậm chí giành break ở game 7. Dù hạt giống số 4 kịp cân bằng bằng một break ở game 10, anh lại tự đánh hỏng quá nhiều và để mất lợi thế ngay sau đó, khép lại set 2 với thất bại 5-7.

Sang set 3, thế trận cân bằng thì bất ngờ xảy ra: Djokovic bị ảnh hưởng tâm lý từ khán giả và để mất break. Nắm bắt cơ hội, Fritz giao bóng đầy tự tin và thắng 6-3, rút ngắn cách biệt.

Djokovic 2.jpg
Số lần vào bán kết các giải Grand Slam của Nole - Ảnh: US Open

Tuy nhiên, hy vọng của tay vợt chủ nhà chấm dứt ở set 4 khi anh bất ngờ sa sút ở game 10, mắc lỗi kép tai hại và dâng chiến thắng cho người đàn anh.

Chung cuộc, Djokovic vượt qua Fritz 3-1, giành quyền vào bán kết, nơi anh sẽ chạm trán Carlos Alcaraz trong cuộc đối đầu được chờ đợi.

djokovic vs Alcaraz.jpg
Djokovic chạm trán đàn em Carlos Alcaraz ở bán kết - Ảnh: US Open

Chiến thắng ở tứ kết giúp tay vợt 38 tuổi lập thành tích lần thứ 7 góp mặt ở bán kết cả 4 giải Grand Slam trong một năm. Không những vậy, Nole còn san bằng kỷ lục 14 lần vào bán kết US Open của Jimmy Connors.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/djokovic-ha-taylor-fritz-gap-doi-cung-o-ban-ket-us-open-2438732.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/djokovic-ha-taylor-fritz-gap-doi-cung-o-ban-ket-us-open-2438732.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Các môn thể thao khác
            Djokovic hạ Taylor Fritz, gặp đối 'cứng' ở bán kết US Open
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO