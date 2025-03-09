Djokovic hạ Taylor Fritz, gặp đối 'cứng' ở bán kết US Open

Sang set 3, thế trận cân bằng thì bất ngờ xảy ra: Djokovic bị ảnh hưởng tâm lý từ khán giả và để mất break. Nắm bắt cơ hội, Fritz giao bóng đầy tự tin và thắng 6-3, rút ngắn cách biệt.

Tuy nhiên, hy vọng của tay vợt chủ nhà chấm dứt ở set 4 khi anh bất ngờ sa sút ở game 10, mắc lỗi kép tai hại và dâng chiến thắng cho người đàn anh.

Chung cuộc, Djokovic vượt qua Fritz 3-1, giành quyền vào bán kết, nơi anh sẽ chạm trán Carlos Alcaraz trong cuộc đối đầu được chờ đợi.

Djokovic chạm trán đàn em Carlos Alcaraz ở bán kết - Ảnh: US Open

Chiến thắng ở tứ kết giúp tay vợt 38 tuổi lập thành tích lần thứ 7 góp mặt ở bán kết cả 4 giải Grand Slam trong một năm. Không những vậy, Nole còn san bằng kỷ lục 14 lần vào bán kết US Open của Jimmy Connors.