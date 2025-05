DJ nổi tiếng của Singapore mê mẩn ẩm thực đường phố TP.HCM

Chia sẻ với Tạp chí Du lịch TP.HCM, DJ Rai Kannu cho biết, kể từ khi Việt Nam kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 và mở cửa biên giới trở lại, anh đã có nhiều lần ghé thăm TP.HCM. Thậm chí, có lần đến đây du lịch đúng dịp Tết Nguyên đán, anh còn hào hứng học cách nói "Chúc mừng năm mới" bằng tiếng Việt rồi không ngừng cất câu chúc ấy với tất cả những người Việt mà anh bắt gặp trên đường.

DJ kiêm nhạc sĩ Rai Kannu. Ảnh: Rai Kannu.

Bản thân Rai Kannu cũng từng nhiều lần biểu diễn âm nhạc tại TP.HCM và có cho mình một lượng fan hâm mộ nhất định. Anh cho biết, họ (các fan hâm mộ) là một tập thể pha trộn nhiều lứa tuổi, ngành nghề.

"Thật kỳ lạ! Ở đây có những bạn thanh niên trẻ rất mê nhạc Grunge (một nhánh của thể loại Alternative Rock, ra đời vào khoảng thập niên 1980) và cả những người ở độ tuổi trung niên, đủ mọi ngành nghề. Đây là một điều khá lạ lẫm, thường thì mỗi độ tuổi, mỗi ngành nghề sẽ có một kiểu gu khác nhau", Rai tâm sự.

Anh hào hứng chia sẻ thêm, trong một lần biểu diễn ở một quán cà phê tại quận 3, anh không khỏi thích thú khi chứng kiến khung cảnh các thực khách ngồi trước mặt mình "chill" cùng giai điệu bản nhạc encore do Rage Against The Machine thể hiện. "Họ nhún nhảy, quơ tay, lắc đầu đầy cuồng nhiệt!", Rai nhớ lại.

Nhưng điều tuyệt vời nhất đối với Rai Kannu khi đến TP.HCM chính là những giây phút thoải mái đi bộ trên đường và tìm thấy cho mình một món ăn hấp dẫn.

"Ở TP.HCM, bạn có thể cảm nhận được sự hài hòa giữa trật tự và hỗn loạn trong văn hóa đời sống và ẩm thực. Tôi yêu cảm giác mình có thể tìm thấy những điều tuyệt vời nhất ở thành phố này trong chính sự cân bằng của hai mặt đối lập ấy. Từ những món ăn đường phố bình dân cho đến những cửa hàng thực phẩm xa xỉ hơn một chút, và cả những quán ăn, nhà hàng cao cấp, mọi thứ đều độc đáo", Rai chia sẻ.

Tự nhận bản thân là kiểu người không quá để tâm đến chuyện ăn uống, nhưng anh cũng không phải tuýp người dễ dãi, qua loa, ăn gì cũng được. "Tôi chỉ ăn những gì tốt nhất cho sức khỏe của mình", Rai cho biết.

Để có một chuyến food tour "đúng điệu" dành cho những du khách lần đầu đặt chân đến TP.HCM, Rai Kannu khuyên rằng, hãy chia nhỏ lịch trình khám phá thành phố. Sẽ không ích gì khi bạn cố gắng đi hết quận này đến quận kia chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi. Theo Rai, khu vực trung tâm quận 1 vô cùng lý tưởng. Từ đây, du khách có thể tản bộ và khám phá các tiệm ăn nhỏ ven đường với đủ món như bánh mì, phở, cà phê trứng v.v... cùng các bảo tàng nghệ thuật và văn hóa-lịch sử.