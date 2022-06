DJ Mie tung MV nhưng khẳng định không phải ca sĩ

Mie là một trong những nữ DJ được yêu thích nhất và gây ấn tượng bởi gương mặt xinh xắn cùng phong cách cá tính, quyến rũ. Cô còn được khán giả ưu ái gọi với cái tên “búp bê DJ" vì ngoại hình dễ thương và tài năng chơi nhạc cực đỉnh.

Mới đây, tối 1/6, Mie đã chính thức tung ra MV mang tên Lý Thuyết Thì Là Vậy nhằm đánh dấu bước chuyển hướng mới trong sự nghiệp. Đây cũng sẽ là dự án đầu tiên của Mie với vai trò nghệ sĩ giải trí của showbiz Việt.

MV "Lý Thuyết Thì Là Vậy"

Cũng trong sản phẩm lần này, không chỉ sáng tác và hát, Mie còn lần đầu trưng trổ khả năng đọc rap siêu mượt làm người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng.