Diva xứ Đài Tiêu Á Hiên bị chê 'mũi như diều hâu'

Nhiều cư dân mạng lên tiếng ủng hộ Tiêu Á Hiên, cho rằng phần mũi cô thay đổi hoàn toàn có thể do thủ thuật trang điểm.



Tiêu Á Hiên chứng minh "mũi xịn"

Tiêu Á Hiên sinh năm 1979, là ca sĩ nổi tiếng hàng đầu của làng nhạc Hoa ngữ. Các ca khúc nổi tiếng của cô có thể kể đến The Most Familiar Stranger, I Love You That Much, Romance Strikes...