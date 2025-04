Diva Mỹ Linh nói về cột mốc sinh ra ngay sau khi đất nước thống nhất: 'Hoà bình phải là đẹp nhất'

Năm 1975, đất nước thống nhất, và những đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời trong năm ấy như thể mang theo hơi thở đầu tiên của hòa bình. Họ lớn lên cùng những bước chuyển mình của một Việt Nam đi từ thời bao cấp khó khăn, thiếu thốn đến những ngày mở cửa, hội nhập và vươn ra thế giới. 50 năm sau, thế hệ ấy – những người con của mùa xuân đại thắng – nay đã bước vào tuổi năm mươi, cái tuổi đủ để ngoảnh lại nhìn một hành trình dài, với biết bao đổi thay thấm sâu vào da thịt, vào ký ức.

Họ là những nhân chứng thầm lặng cho cả một kỷ nguyên: từ những ngày đi chợ bằng tem phiếu, có chiếc xe đạp Thống Nhất đã là “xịn”, đến khi điện thoại thông minh, mạng xã hội và những điều hiện đại khác trở thành quen thuộc. Họ đã lớn lên cùng đất nước, trưởng thành cùng những biến động, và giờ đây, mỗi câu chuyện của họ là một lát cắt chân thực về lịch sử Việt Nam hiện đại.

Trong những người sinh ra giữa năm bản lề ấy, Diva Mỹ Linh – nữ ca sĩ sinh năm 1975 – là một hình ảnh đặc biệt. Không chỉ nổi bật với giọng hát nội lực và sự nghiệp âm nhạc bền bỉ mà còn đi cùng Việt Nam từ những ngày đầu giao thoa văn hóa, khi làn sóng nhạc quốc tế bắt đầu đổ vào nước ta, cho đến hôm nay, khi âm nhạc Việt Nam đã vững vàng trên chính đôi chân của mình.

Diva Mỹ Linh hoài niệm về những chuyện đã qua, hạnh phúc khi chia sẻ về hoà bình hiện tại

Trong không khí nhộn nhịp chào mừng ngày đại lễ 30/4, chắc hẳn cảm xúc của chị cũng đang rất hân hoan, bồi hồi và xúc động?

Công việc của tôi là đi biểu diễn, liên tục thực hiện các chuyến bay Hà Nội - TP.HCM. Trong những ngày này, tôi thấy không khí vui tươi ở khắp nơi. Đặc biệt là tại TP.HCM, mọi ngời đều đang rất khẩn trương, hối hả để tập duyệt cho buổi lễ diễu binh, diễu hành. Trước đó, bản thân tôi đã có một hành trình dài biểu diễn tại các tỉnh thành khác chẳng hạn như Ngày Giải phóng Đà Nẵng 29/3.

Nếu để cho trí tưởng tượng bay bổng, cho chúng tìm được “đúng địa chỉ” - thì tôi cảm giác giống như thời mình chưa được sinh ra. Những ngày tháng ấy, tin chiến thắng liên tiếp được truyền từ Huế đến Đà Nẵng, vào miền Trung Tây Nguyên rồi đến miền Nam. Tất cả là một chặng đường dài để hôm nay đất nước có hòa bình, cuộc sống cũng đã tốt đẹp hơn rất nhiều.

Vào những ngày tháng này, tôi cũng rất xúc động và bồi hồi. Vì trong gia đình tôi cũng đã có những người đã ngã xuống, cả bên nội, bên ngoại và bên nhà chồng. Tôi nghĩ rằng ngày này, mọi người sẽ đều nhớ về kỷ niệm của từng gia đình gắn bó với sự kiện lớn của đất nước và tìm thấy những niềm xúc động riêng.

Được sinh ra vào năm 1975, thời điểm đất nước thống nhất, chị có nghĩ đó là một may mắn của mình nói riêng và của thế hệ những người sinh năm 1975 nói chung?

Năm nay tôi cũng tròn 50 tuổi, tôi sinh ra sau khi thống nhất đất nước 4 tháng.

Nên nếu nói về điều may mắn đầu tiên thì là được ra đời khi hòa bình. Mặc dù cuộc sống trong những ngày tháng đó rất khó khăn nhưng không biết là do “trời chọn” hay do “mẹ chọn” mà tôi được sinh vào những dịp lễ lớn của đất nước. (Mỹ Linh sinh ngày 19.8.1975 - PV).