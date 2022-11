Diva Mariah Carey bị chê 'hát nhép trắng trợn' ngày Lễ Tạ ơn

Trước hàng nghìn khán giả ở New York, nữ ca sĩ 52 tuổi - được mệnh danh là "Nữ hoàng Giáng sinh" - xuất hiện xinh đẹp trong chiếc váy hồng nổi bật, đội vương miện lấp lánh biểu diễn ca khúc kinh điển All I Want For Christmas Is You.

Màn trình diễn được dàn dựng công phu, bao quanh bởi các vũ công trong trang phục diễu hành đậm chất Giáng sinh. Đặc biệt, cặp song sinh của nữ diva cũng xuất hiện để nhảy múa phụ họa cho cô trong tiết mục.