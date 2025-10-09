Diva Hồng Nhung: 2 con là nguồn động lực lớn cho tôi đi qua thời gian điều trị

Hành trình chiến đấu cùng gia đình nhỏ

Khi được chẩn đoán mắc ung thư vú năm 2024, ca sĩ Hồng Nhung đứng trước quyết định khó khăn: hoãn ca phẫu thuật để thực hiện chương trình Hồng Nhung hát về Hà Nội hay ưu tiên sức khỏe.

Chia sẻ với VietNamNet, Hồng Nhung cho biết khi nhận được chẩn đoán bệnh hiểm nghèo, chương trình tại Nhà hát Hồ Gươm đã bán được 3/4 số vé, toàn bộ vé được bán hết trước ngày biểu diễn hơn 3 tuần. Được sự ủng hộ của các bác sĩ, nữ ca sĩ quyết tâm thực hiện chương trình cùng đạo diễn Cao Trung Hiếu và giám đốc âm nhạc Hoài Sa với hơn 130 diễn viên tham gia.

Đối với bất cứ phụ nữ nào khi có biến cố sức khoẻ, điều đầu tiên nghĩ đến luôn là con cái, nhất là những người mẹ đơn thân như Hồng Nhung. May mắn là cô được các bác sĩ tâm lý giúp đỡ cách nói chuyện với hai con sinh đôi 13 tuổi đúng đắn nhất.