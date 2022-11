Diva Hà Trần hát nhạc phim để 'đo' sự yêu mến của khán giả

Vừa qua, bộ phim điện ảnh Hạnh Phúc Máu đã “khuấy đảo” cộng đồng mạng bởi dự án âm nhạc 15 MV khác nhau do 16 nghệ sĩ thể hiện.

Trong khi cư dân mạng đang suy đoán về phiên bản sẽ được lựa chọn làm ca khúc chủ đề cho bộ phim thì bất ngờ ekip đã ra mắt OST chính thức, với tên gọi Một Bước Vô Tình.