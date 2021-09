Đinh Thiên Phú – Chàng designer Việt có hàng loạt tác phẩm remade ảnh bìa album được sao quốc tế nhắc đến

Lil Nas X đã share lại collection này trên Instagram của chính mình

Thực tế, việc remade các ảnh bìa album nổi tiếng quốc tế cũng là một sở thích và thói quen thường xuyên của Đinh Thiên Phú. Anh từng remade ảnh bìa Chained to the rhythm (Katy Perry - ft. Skip Marley), Teeth (Lady Gaga), Big girl cry (Sia), Grand piano (Nicki Minaj), When the party's over (Billie Eilish)… và mỗi tác phẩm mà anh đăng tải trên trang cá nhân đều nhận được sự trầm trồ và ngưỡng mộ của nhiều khán giả.

Ca sĩ Lil Nas X và nhóm BTS

Và tác phẩm remade ảnh bìa Montero cũng không phải là tác phẩm đầu tiên của Đinh Thiên Phú được các chuyên trang quốc tế để mắt đến, trước đó, những thiết kế cover của anh cho Solar power (Lorde), Art Pop (Lady Gaga), Alejandro (Lady Gaga)… cũng từng được các trang mạng xã hội uy tín lựa chọn đăng tải để giới thiệu đến với khán giả quốc tế.

Nói thêm về bản thân ở thời điểm hiện tại, Đinh Thiên Phú cho biết, thời gian vài năm qua là thời điểm thăng hoa trong sự nghiệp của Đinh Thiên Phú, và anh rất trân trọng những cơ hội mà cuộc sống nói chung và làng showbiz Việt nói riêng mang đến cho mình. Trong thời gian sắp tới, Đinh Thiên Phú chắc chắn sẽ vẫn theo đuổi con đường thiết kế, xây dựng thương hiệu KW Design thật vững mạnh và tiếp tục đồng hành của nhiều nghệ sĩ như đã từng từ trước đến nay. Khán giả Việt đã từng biết đến Đinh Thiên Phú với các sản phẩm như poster series phim Bố già của Trấn Thành, poster MV Truyền thái y của Ngô Kiến Huy, poster Lệ Quyên show, hàng loạt poster gắn liền với những MV đình đám của Chi Pu như Anh ơi ở lại, Đóa hoa hồng, hay của các nghệ sĩ khác Canh ba, Màu nước mắt của Nguyễn Trần Trung Quân và Dennis Đặng; Sáng mắt chưa? của ca sĩ Trúc Nhân… và hàng nghìn sản phẩm khác nữa.