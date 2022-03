Dính mỹ nhân kế, dân chơi "nhừ đòn" ở quán bar của cựu Đại úy Lê Thị Hiền

Ngoài ra, Trang còn thành lập đội bảo an gồm các nhân viên nam. Những người này có nhiệm vụ như bảo kê, đánh, ép khách nếu không chịu trả tiền. Cách thức này được các đối tượng trong quán gọi là "dí bill".

Năm 2019, cựu Đại úy công an Lê Thị Hiền (từng công tác tại Công an quận Đống Đa, Hà Nội) cùng Vũ Anh Hoàng (SN 1991, quê Quảng Ninh) và Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, ở Hà Nội) góp khoảng hơn 2 tỷ đồng mở quán bar Magic Lounge (ở đường Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa), kinh doanh đồ uống, bóng cười.

Thấy Trang hoàn tất các chỉ tiêu trong hợp đồng, nhóm cổ đông của cựu Đại úy Lê Thị Hiền muốn ký hợp đồng mới với nữ quản lý này. Trang cho rằng nếu chỉ tiêu doanh số cao thì sẽ phải đẩy mạnh áp dụng hình thức "dí bill" và lo sợ nếu làm mạnh như vậy dễ liên quan đến pháp luật.

Nhóm cổ đông yêu cầu Trang đẩy mạnh hơn nữa để đạt được doanh thu, nếu liên quan đến pháp luật đã có ban cổ đông đứng ra giải quyết. Doanh thu mỗi tháng được các cổ đông trích ra 31 triệu đồng để Hiền chi cho các quan hệ đối ngoại, đảm bảo cho các vi phạm của quán không bị cơ quan chức năng xử lý.

Yên tâm với sự "bảo kê" của nhóm cổ đông, Nguyễn Thị Minh Trang xây dựng mô hình nhân sự, phân vai trò, nhiệm vụ cụ thể của nhân viên quán Magic Lounge. Trang còn thành lập 2 nhóm nhân viên booking (tìm kiếm khách) để tạo sự cạnh tranh nhau.

Đối với những khách bị "dí bill" nhưng không chịu trả tiền hay để lại tài sản có giá trị, Trang sẽ cùng các nhân viên là Đinh Quốc Dũng, Hoàng Thanh Tùng và Nguyễn Tiến Dũng lần lượt thay nhau ra nói chuyện, đe dọa, ép khách phải trả tiền. Nếu khách vẫn "cứng đầu", các nhân viên của quán sẽ được "tăng cường" đến đánh đập.

Bị đánh nhừ tử, dân chơi được công an giải cứu lúc nửa đêm

Đêm 31/3/2021, Nguyễn Phương Trang (SN 2006, ở Hà Nội), nhân viên quán Magic Lounge, lên mạng xã hội Tinder làm quen rồi lừa rủ anh Hoàng (tên bị hại đã được thay đổi, ở Hà Đông, Hà Nội) đến quán đón Trang với lý do Trang bị say rượu. Đến nơi, mới ngồi vào bàn được 15 phút, anh Hoàng đứng dậy đi về trước thì bị Nguyễn Thị Minh Trang cùng đội bảo an chặn lại, yêu cầu thanh toán hóa đơn hơn 35 triệu đồng.