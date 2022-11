Định mệnh lạ lùng của những chị em song sinh dính liền

Lúc này đã ở tuổi ngoài 50, sức hút đã sụt giảm, không còn dư dả tiền bạc nữa, hai chị em Daisy và Violet buộc phải đi quanh thị trấn Charlotte tìm việc và may mắn đã được một ông chủ cửa hàng tạp hóa nhận vào làm công.

Chính tại đây, hai chị em Daisy và Violet đã có những ngày tháng yên bình cuối cuộc đời, họ quyết định không còn đi đâu biểu diễn kiếm sống nữa, họ đã chán ngán cuộc sống nay đây mai đó. Cuộc sống tại thị trấn Charlotte đối với hai chị em Daisy và Violet diễn ra tương đối dễ chịu.

Người dân trong thị trấn yêu mến họ, luôn giúp đỡ hai chị em họ. Bản thân Daisy và Violet cũng cảm thấy hài lòng vì lánh xa được những ồn ào, nghiệt ngã của ngành công nghiệp giải trí.

Họ sống ở đây được hơn 6 năm, tới năm 1969, Daisy đột ngột qua đời sau khi mắc cúm. Sau vài ngày, Violet cũng qua đời. Mong ước cuối cùng của hai chị em họ là được chôn cất bên cạnh nhau trong một cỗ quan tài lớn.

Trong những ngày tháng cuối đời mình, hai chị em Daisy và Violet đã thực hiện một cuốn tự truyện để nói về những trải nghiệm của cuộc đời họ. Cuốn sách có tên "The Lives and Loves of the Hilton Sisters" (Cuộc sống và tình yêu của hai chị em nhà Hilton).

Trong cuốn sách có đoạn: "Chúng tôi không bao giờ coi việc bị dính liền là một nỗi thống khổ. Chúng tôi đã sống chung với nhau suốt cả cuộc đời mà không bao giờ cãi vã, chúng tôi đã học được cách xử lý mọi vấn đề một cách hòa nhã, không có sự điều chỉnh nào là không thể để chúng tôi có thể thích nghi được với nhau".

Cuộc đời chị em song sinh dính đầu được làm thành phim tài liệu

Chị em song sinh dính đầu có chung bộ não - Tatiana và Krista Hogan khi còn nhỏ (Ảnh: Daily Mail).

Chị em song sinh dính đầu có chung bộ não - Tatiana và Krista Hogan (15 tuổi) - là trường hợp duy nhất mà khoa học từng biết tới. Hai cô bé có thể thấu hiểu mọi suy nghĩ, cảm nhận của nhau mà không cần nói ra, thậm chí, có thể điều khiển cơ thể người kia. Cuộc sống kỳ lạ của hai chị em người Canada đã được kể lại trong bộ phim tài liệu "Inseparable" (tạm dịch: Không thể chia tách - 2017).

Tatiana và Krista có chung bộ não và hộp sọ, hai chị em đã khiến các bác sĩ rất kinh ngạc, bởi ban đầu dự liệu đối với Tatiana và Krista rất bi quan.

Kể từ khi ra đời, Tatiana và Krista đã đưa lại cho gia đình của hai em nhiều điều bất ngờ vượt ngoài mọi dự đoán, hai em đã vượt lên trên sự sắp đặt khắc nghiệt của tạo hóa để sống lạc quan, vui vẻ và thậm chí đi học bình thường như bao đứa trẻ khác.

Khi Tatiana và Krista chào đời, cha mẹ của hai em - chị Felicia và anh Brendan Hogan - đã được các bác sĩ cảnh báo rằng cần phải luôn chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, bởi hai đứa trẻ sẽ khó lòng sống qua nổi những ngày tháng đầu đời. Nhưng giờ đây, Tatiana và Krista vẫn đang sống vui vẻ, mạnh khỏe bên gia đình ở thành phố Vancouver, tỉnh British Columbia, Canada.

Trong bộ phim tài liệu "Inseparable", Tatiana và Krista cho người xem thấy cuộc sống là như thế nào khi ta chia sẻ từng phút giây bên một người thứ hai.

Cuộc sống của Tatiana và Krista ở tuổi trưởng thành được gia đình giữ kín để đảm bảo sự riêng tư (Ảnh: Daily Mail).

Việc cùng chung một bộ não khiến Tatiana và Krista cùng nhìn nhận thế giới giống nhau, cùng có chung cảm xúc, mỗi tác động tới cơ thể và cảm nhận của cô bé này, thì cô bé kia cũng cùng lúc cảm nhận thấy ngay, như thể điều đó xảy ra với chính mình. Chẳng hạn, nếu bạn cù Tatiana, thì Krista cũng sẽ cảm thấy nhột.