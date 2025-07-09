Đình Khang - Tú của 'Mưa đỏ': Từ VĐV Taekwondo trong 10 năm đến diễn viên phim hơn 500 tỷ

Đình Khang: Áp lực lớn khi vào vai diễn ít hơn tuổi thật trong phim "Mưa đỏ"

Trong số các thành viên của Tiểu đội 1, Tú (Đình Khang thủ vai) là một trong những gương mặt để lại nhiều cảm xúc. Trên poster phim, Đình Khang gây ấn tượng với biểu cảm trong trẻo, ánh mắt hiền lành và nụ cười nhẹ nhàng khi nâng niu chú chim nhỏ trên tay, dù phía sau là khói bụi của bom đạn, trên áo là vết bùn pha vết máu, Tú hiện lên như biểu tượng của sự bình yên và những ước mơ, khát vọng nhỏ bé giữa chiến trường khốc liệt.

Hình ảnh trong sáng ở tuổi 17 của út Tú do Đình Khang đóng vai trong phim "Mưa đỏ".

Khác với vẻ cứng rắn, kiên cường của đồng đội, hình ảnh Tú gợi nhắc đến một tâm hồn nhạy cảm, yêu sự sống, yêu thiên nhiên và luôn giữ lại trong mình phần trong sáng nhất của tuổi trẻ.

Khi vào vai diễn này, Đình Khang đã 25 tuổi, anh cho biết đây là một áp lực khá lớn với mình. Vì Tú mới 17 tuổi và đang chờ nhận bằng tốt nghiệp. Nói về thách thức này, Đình Khang cho biết: "Nhân vật này trẻ hơn tuổi thật của tôi ở thời điểm đó, và tôi tự hỏi liệu mình có thể tái hiện được sự hồn nhiên, non nớt ấy một cách trọn vẹn. Thế nhưng, song song với áp lực lại là yêu thích. Tôi nhận ra Tú có rất nhiều điểm tương đồng với con người mình, từ nội tâm đến tính cách".