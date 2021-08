Dinh dưỡng phòng bệnh cho trẻ trong mùa dịch

Ngoài việc chăm sóc dinh dưỡng tốt, cha mẹ cần lưu ý giúp trẻ giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên vận động và ngủ đủ giấc để trẻ luôn khỏe mạnh và có sức đề kháng phòng bệnh trong mùa dịch.

Sau tuổi thôi nôi, trẻ ăn thế nào để lớn "như thổi"? SKĐS - Đến giai đoạn hơn 1 tuổi, trẻ hoạt động nhiều hơn, nhu cầu năng lượng tăng cao hơn. Vì vậy cha mẹ cần chú ý bổ sung dinh dưỡng cho trẻ. Vậy trẻ lứa tuổi này ăn gì để phát triển thể chất tốt nhất?