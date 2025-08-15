Đình cổ ở Lâm Đồng có hộp gỗ chứa ‘báu vật', mỗi năm chỉ được mở một lần

Cổng đình làng Di Linh với những câu đối sơn vàng nổi bật. Ảnh: Hà Nguyễn

Đình làng thờ nữ thần

Đình làng Di Linh (xã Di Linh, Lâm Đồng) nổi bật với kiến trúc đẹp mắt, thu hút nhiều khách tham quan. Công trình có 3 tầng mái lợp ngói đỏ, đầu đao cong vút, trang trí bằng những họa tiết tinh xảo, hình tượng rồng cách điệu uốn lượn.

Trên đỉnh mái đình là hình quả cầu lửa với các đường nét mềm mại, hai bên là đôi rồng chầu. Hầu hết các họa tiết đều được ốp từ mảnh sành, sứ với tông màu lục, lam, vàng, đỏ,...

Đầu đao (ảnh trái) với nhiều họa tiết mềm mại, hình rồng. Mái đình (ảnh phải) có hình tượng đôi rồng chầu quả cầu lửa. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông Huỳnh Văn Tài (70 tuổi), Phó Ban quản lý đình Di Linh, cho biết đình được thành lập năm 1860. Tiền thân là một miếu nhỏ thờ Thành hoàng và thần Thổ địa, dựng dưới gốc cây hoa sữa cổ thụ. Cây hoa sữa này hiện vẫn tồn tại, thân to khoảng 10m, tán rộng tỏa bóng mát.

Sau này, nơi đây còn thờ nữ thần Thiên Y A Na.