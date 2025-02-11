Dính chiêu lừa học bổng du học, hai sinh viên TP.HCM mất hơn 4 tỷ đồng

Hai vụ việc liên tiếp được phát hiện trong những ngày cuối tháng 10 cho thấy chiêu thức của nhóm tội phạm mạng ngày càng tinh vi, đánh vào tâm lý hiếu học và ước mơ du học của giới trẻ.

Ngày 28-10, ông HNL (ngụ TP.HCM) đến trình báo với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) về việc con gái là HKL (19 tuổi, sinh viên Trường Y) có dấu hiệu bị lừa đảo và mất liên lạc.