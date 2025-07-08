Đình chỉ vụ án, trả tự do ngay tại tòa cho nam thanh niên đánh bảo vệ ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Ngày 7-8, TAND khu vực 1 - TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Tưởng Chí Huy (26 tuổi) về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Huy là nam thanh niên đánh bảo vệ ở Phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1 cũ) sau khi hai bên tranh cãi, xô xát liên quan chuyện dắt chó ở khu vực này.

Tại phiên tòa, ông NXC (bị hại, nhân viên bảo vệ) trình bày đã có đơn rút lại yêu cầu khởi tố hình sự đối với Tưởng Chí Huy.

Ông C cho biết trước phiên xét xử, gia đình bị cáo cùng luật sư đã đến nhà ông để xin lỗi, bày tỏ sự ăn ăn hối cải và bồi thường tiền thuốc men, tổn thất danh dự, tinh thần và sức khoẻ cho ông...

Sau khi suy nghĩ, ông C đã đồng ý ký đơn rút lại yêu cầu khởi tố đối với Huy. Việc ông kí đơn không bị ép buộc và hoàn toàn tự nguyện.