Đình chỉ điều tra vụ án cha nổ súng bắn tài xế xe tải gây tai nạn cho con gái ở Vĩnh Long

Liên quan đến vụ cha nữ sinh nổ súng bắn tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông khiến con gái tử vong ở Vĩnh Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản trả lời Pháp Luật TP.HCM về diễn tiến vụ án.

Theo văn bản của Công an tỉnh Vĩnh Long, đối với hành vi cha của nữ sinh bắn tài xế xe tải, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự, do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết.

Ngoài ra, Công an tỉnh Vĩnh Long cũng cho biết đang chờ kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao để làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra tại huyện Trà Ôn.

Theo công an, ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 4-9-2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức họp, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.