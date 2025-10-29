Dimitrov bỏ cuộc, Daniil Medvedev 'bất chiến tự nhiên thành'

Các bác sĩ khuyến cáo anh nên nghỉ ngơi để tránh nguy cơ chấn thương nặng hơn, đặc biệt khi Dimitrov đã trải qua một mùa giải dày đặc.

Trận đấu ở vòng 2 đáng lẽ là màn so tài được chờ đợi giữa hai tay vợt có phong độ ổn định trên mặt sân cứng. Tuy nhiên, với việc "Tiểu Federer" rút lui, Medvedev nghiễm nhiên tiến vào vòng 3 mà không cần tốn giọt mồ hôi nào.

Tay vợt người Nga được kỳ vọng sẽ tận dụng quãng nghỉ này để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và chờ đón đối thủ là một trong hai tay vợt người Ý Lorenzo Musetti hoặc Lorenzo Sonego.