Dimitrov bỏ cuộc, Daniil Medvedev 'bất chiến tự nhiên thành'

Thiên Bình| 29/10/2025 21:55

Tay vợt người Nga Daniil Medvedev đã “bất chiến tự nhiên thành” tấm vé vào vòng 3 Paris Masters 2025 sau khi đối thủ Grigor Dimitrov bất ngờ xin rút lui vì lý do sức khỏe.

Theo thông tin từ ban tổ chức Paris Masters 2025, Dimitrov đưa ra quyết định này chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi anh và đồng đội Nicolas Mahut bị loại ở nội dung đôi nam.

Việc phải thi đấu liên tiếp ở cả hai nội dung - đơn và đôi - khiến tay vợt người Bulgaria không thể duy trì thể trạng tốt nhất.

Grigor Dimitrov.jpg
Dimitrov xin rút lui ở vòng 2 - Ảnh: Paris Masters 

Các bác sĩ khuyến cáo anh nên nghỉ ngơi để tránh nguy cơ chấn thương nặng hơn, đặc biệt khi Dimitrov đã trải qua một mùa giải dày đặc.

Trận đấu ở vòng 2 đáng lẽ là màn so tài được chờ đợi giữa hai tay vợt có phong độ ổn định trên mặt sân cứng. Tuy nhiên, với việc "Tiểu Federer" rút lui, Medvedev nghiễm nhiên tiến vào vòng 3 mà không cần tốn giọt mồ hôi nào.

Tay vợt người Nga được kỳ vọng sẽ tận dụng quãng nghỉ này để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn và chờ đón đối thủ là một trong hai tay vợt người Ý Lorenzo Musetti hoặc Lorenzo Sonego.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/dimitrov-bo-cuoc-daniil-medvedev-bat-chien-tu-nhien-thanh-2457530.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/dimitrov-bo-cuoc-daniil-medvedev-bat-chien-tu-nhien-thanh-2457530.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Các môn thể thao khác
            Dimitrov bỏ cuộc, Daniil Medvedev 'bất chiến tự nhiên thành'
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO