Điều trị thành công bé sơ sinh bị rối loạn điện giải

Sau 8 giờ điều trị tích cực, bệnh nhi tươi tỉnh hơn, bú khá, giảm ọc sau bú, tình trạng co giật giảm, lượng nước tiểu nhiều hơn, chức năng thận, chỉ số điện giải dần cải thiện. Sau 2 ngày điều trị, chức năng thận về bình thường, hết rối loạn điện giải, bé bú tốt, không co giật và được chuyển nội trú theo dõi điều trị tiếp và đã xuất viện ngày 03.01.2022

Theo bác sĩ Phạm Ngọc Nương, Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long, tình trạng rối loạn điện giải ở trẻ bao gồm cả việc giảm hoặc tăng các khoáng chất một cách bất thường trong cơ thể. Tùy vào mức độ nặng hay nhẹ mà chứng rối loạn điện giải có thể gây nên những biểu hiện khác nhau như chóng mặt, đau đầu hoặc co giật. Nguyên nhân rối loạn điện giải ở trẻ em thường do tiêu chảy, nôn ói hay nuôi ăn qua đường tĩnh mạch. Việc chẩn đoán chính xác và điều trị nhanh chóng tình trạng rối loạn điện giải ở trẻ sơ sinh là rất quan trọng. Trong một số trường hợp hiếm gặp, tình trạng này có thể chuyển biến làm cho mô não sưng lên hoặc co lại, gây co giật, rối loạn đe dọa tính mạng trẻ. Để chẩn đoán chính xác bệnh lý, cần khai thác bệnh sử, khám lâm sàng, lưu ý các chỉ số xét nghiệm. Khi đó, dựa trên những kết quả này, bác sĩ sẽ lập phác đồ điều chỉnh cho phù hợp cũng như điều trị các nguyên gây ra tình trạng này giúp ngăn ngừa biến chứng.

Bác sĩ Nương cũng lưu ý các gia đình nên chú ý khi trẻ nôn ói hay tiêu chảy cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị. Đối với trẻ sơ sinh, tình trạng này cần đặc biệt quan tâm, nhất là khi trẻ có các bệnh lý nặng kèm theo, tránh để diễn tiến nặng ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ lâu dài về sau.