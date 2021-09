Điều trị tại nhà: Người mắc COVID-19 nên ăn uống thế nào?

Cần theo dõi tình trạng dinh dưỡng, cân nặng của trẻ để có điều chỉnh thích hợp.

Lưu ý: Người bệnh cần hạn chế các loại thực phẩm như: Mỡ động vật, phủ tạng động vật. Các thực phẩm chứa nhiều muối (đồ hộp, dưa muối, cà muối...). Các loại nước ngọt có ga, bánh kẹo ngọt. Các chất kích thích như: rượu, bia, cà phê, thuốc lá.

Chế độ dinh dưỡng cho người nhiễm COVID-19 tại nhà

SKĐS - Bộ Y tế vừa ban hành tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại nhà. Theo đó, người nhiễm COVID-19 nhẹ và không có triệu chứng cần được theo dõi thường xuyên và thực hiện chế độ dinh dưỡng đầy đủ để nâng cao thể trạng, tăng cường miễn dịch và hạn chế biến chứng.

Xem thêm video đang được quan tâm