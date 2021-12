‘Điều trị F0 tại nhà hiệu quả nhất khi y tế cơ sở đủ mạnh’

Thời gian gần đây, dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ngoài các tâm dịch cũ như một số tỉnh phía Nam, dịch cũng lan rộng ở nhiều tỉnh thành khác, trong đó có các TP lớn ở miền Bắc như Hà Nội, Hải Phòng. Trước tình hình số ca bệnh tăng nhanh, nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai cho F0 cách ly, điều trị tại nhà.



Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, giải pháp cho F0 điều trị tại nhà sẽ giúp giảm tải bệnh viện, huy động được nguồn lực xã hội trong việc đảm bảo hậu cần và cung cấp tiện nghi tốt cho người bệnh. Tuy nhiên, để đạt được những ích lợi đó, hệ thống y tế cần đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - Ảnh: Thạch Thảo

Bác sĩ Cấp cho biết, mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có chỉ đạo việc điều trị F0 tại nhà phải đảm bảo cho tất cả bệnh nhân được chăm sóc y tế tốt, không phải để người dân tự do trong cộng đồng, không được chăm sóc và theo dõi.



Bác sĩ phân tích, mỗi chiến lược điều trị F0 tập trung hay điều trị tại nhà đều có ưu nhược điểm riêng.



Điều trị F0 tập trung có ưu điểm là chỉ cần ít nhân viên y tế cũng có thể theo dõi, điều trị được rất nhiều F0 nhẹ. Việc theo dõi sát, phát hiện sớm các diễn biến tăng nặng và vận chuyển cấp cứu bệnh nhân đến bệnh viện cũng dễ dàng hơn.



Tuy nhiên, do người bệnh phải đi cách ly tập trung nên không có được sự chăm sóc, động viên của người thân. Bên cạnh đó, nhìn chung hạ tầng các khu cách ly tập trung khó đem lại sự thoải mái cho người bệnh bằng ở gia đình.



Khi triển khai điều trị tại nhà, bệnh nhân Covid-19 được hưởng sự thoải mái cao hơn. Nhưng việc theo dõi sát các diễn biến của người bệnh, đảm bảo cách ly phòng tránh lây nhiễm sẽ khó khăn hơn, vì vậy làm gia tăng rất nhiều công việc mà hệ thống y tế cơ sở phải gánh vác.



"Nếu nhà ở của F0 không đủ điều kiện, việc tuân thủ các biện pháp cách ly không đảm bảo có thể dẫn đến nguy cơ lây lan sang thành viên khác cùng gia đình, thậm chí gây bùng phát ổ dịch ở trong xóm, ấp đó", bác sĩ Cấp cho hay.



Theo bác sĩ, để điều trị F0 tại nhà đạt hiệu quả cao, cần có mạng lưới y tế cơ sở đủ mạnh, điều kiện nhà ở bệnh nhân đủ tốt, hạ tầng giao thông khu vực đảm bảo cho xe cứu thương tiếp cận dễ dàng khi cần. Bên cạnh đó, việc cung cấp hậu cần cho những gia đình bị cách ly do có F0 điều trị tại nhà cũng phải được đảm bảo đầy đủ.



Ngược lại, nếu y tế địa phương không “gánh vác” nổi việc điều trị F0 tại nhà cũng như không kiểm soát được lây nhiễm trong gia đình và nội khu, số F0 sẽ tăng rất nhanh, cộng với chăm sóc ban đầu không tốt có thể làm gia tăng số lượng bệnh nhân nặng lên rất nhiều.



Điều đó tất yếu dẫn đến quá tải bệnh viện, quá tải ở các đơn vị ICU, đi ngược với mục tiêu điều trị F0 tại cộng đồng để giảm tải cho cơ sở y tế.