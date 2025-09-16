Điều trị ca ung thư máu đầu tiên thành công với liệu pháp tế bào miễn dịch CAR-T

Người bệnh đầu tiên ở Việt Nam được điều trị bằng liệu pháp CAR-T cell thành công là bệnh nhi 12 tuổi mắc bệnh bạch cầu cấp lympho B, nhóm nguy cơ cao. (Nguồn: Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh)

Với sự phối hợp của các chuyên gia đến từ Đài Loan (Trung Quốc), Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên điều trị thành công trường hợp mắc bệnh ung thư máu bằng liệu pháp tế bào miễn dịch CAR-T.

Đây là phương pháp điều trị ung thư mới và khó nhất hiện nay.

Đây là thông tin được Giáo sư, Tiến sỹ, bác sỹ Phù Chí Dũng, Giám đốc Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ tại 3 hội nghị diễn ra đồng thời là Hội nghị Truyền máu-Huyết học Việt Nam lần 8, Hội nghị Truyền máu-ghép-liệu pháp tế bào Việt Pháp mở rộng lần 8 và Hội nghị Ghép tế bào gốc tủy xương và máu châu Á-Thái Bình Dương lần 30, khai mạc ngày 16/9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.